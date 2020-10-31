В Челябинске после взрыва умерли два пациента от недостатка кислорода

После взрыва кислородных баллонов на территории челябинской городской поликлиники № 2 от недостатка кислорода скончались два пациента.

Об этом сообщило издание "Znak. com" со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Сейчас ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

Ранее на территории больницы произошёл мощный взрыв. Пламя охватило два этажа поликлиники. Пациентов пришлось эвакуировать.