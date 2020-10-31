После взрыва кислородных баллонов на территории челябинской городской поликлиники № 2 от недостатка кислорода скончались два пациента.
Об этом сообщило издание "Znak. com" со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Сейчас ведомство решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".
Ранее на территории больницы произошёл мощный взрыв. Пламя охватило два этажа поликлиники. Пациентов пришлось эвакуировать.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?