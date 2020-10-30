В Киеве на площади Независимости внедорожник въехал в толпу людей

В Киеве на площади Независимости внедорожник въехал в толпу людей. Два человека погибли и трое пострадали.

Как сообщает lenta. ru, водитель проехал на красный свет, затем направился на толпу людей и протаранил несколько автомобилей, после чего его отбросило на проезжую часть. В результате два человека погибли, ещё трое получили травмы.

В настоящее время на месте работают правоохранители. По данным городской патрульной полиции, водитель внедорожника был трезв, однако некоторые очевидцы утверждают, что он был в состоянии опьянения.