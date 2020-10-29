Пока водитель обедал, его автобус угнали

Бдительные граждане задержали мужчину, который угнал автобус и врезался на нём в рядом стоящий грузовой автомобиль.

В полицию обратился водитель маршрутки. Мужчина рассказал, что остановил автобус у одного из придорожных кафе и пошёл обедать, оставив при этом ключи в замке зажигания. Когда вернулся, обнаружил, что неизвестный мужчина угнал его автобус. Но далеко уехать не удалось — "помешал" грузовик, в который врезался угонщик.

Как сообщает пресс-служба МВД, автовора задержали бдительные граждане, ставшие очевидцами произошедшего. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.