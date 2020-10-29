В Гатчине обнаружили тело федерального судьи городского суда Юрия Караваева с огнестрельным ранением.
Тело мужчины обнаружили в его собственной квартире, рядом с ним лежало ружьё. Известно, что у погибшего были серьёзные проблемы со здоровьем.
Как сообщает портал ivbg.ru, Караваев работал судьёй в течение 17 лет, имеет шестой квалификационный класс. В Гатчинском суде мужчина трудился с 2008 года.
В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет Ленинградской области.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.