Федеральный судья найден мёртвым в собственной квартире в Гатчине

В Гатчине обнаружили тело федерального судьи городского суда Юрия Караваева с огнестрельным ранением.

Тело мужчины обнаружили в его собственной квартире, рядом с ним лежало ружьё. Известно, что у погибшего были серьёзные проблемы со здоровьем.

Как сообщает портал ivbg.ru, Караваев работал судьёй в течение 17 лет, имеет шестой квалификационный класс. В Гатчинском суде мужчина трудился с 2008 года.

В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет Ленинградской области.