В США еноты устроили погром в отделении банка

В США два енота ночью пробрались в отделение банка и устроили там погром. Зверьков заметил клиент банка.

Утром мужчина пришёл к зданию банка, чтобы воспользоваться терминалом, и вдруг заметил в окне, как два молодых енота устраивают беспорядок в отделении. Мужчина сделал несколько снимков, а затем позвонил в банковскую службу поддержки клиентов и рассказал о произошедшем.

Выселить енотов из банка приехали сотрудники службы по защите животных. Как сообщает портал interessant.ru, к тому моменту зверьки уронили системный блок и разбросали повсюду документы. Отмечается, что деньги и иные ценности еноты не тронули.