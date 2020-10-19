У российской туристки отняли ребёнка во Франции

Во Франции у российской туристки местные органы опеки отняли шестилетнего сына. Ребёнка поместили в детский дом и запретили видеться с матерью.

Жанна Пиликина прилетела в Лион вместе с сыном в феврале этого года. Из-за разразившейся пандемии туристка не смогла вернуться на родину и вместе с ребёнком стала жить в одном из местных отелей.

Как сообщают "Аргументы и факты", поводом для того, чтобы отнять ребёнка у матери для французов стало то, что мальчик один вышел в холл гостиницы, в то время, как должен был находиться в школе. После этого органы опеки забрали ребёнка и передали в детский дом. При этом, матери запрещено видеться с собственным сыном.

Сообщается, что после суда ребёнка могут передать в приёмную семью.

Известно, что российское посольство подготовило ноту в МИД Франции с требованием о соблюдении прав матери изъятого мальчика. В ведомстве отметили, что держать ситуацию на контроле и находятся в постоянном контакте с российской туристкой.