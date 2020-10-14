В Воронеже пассажир без маски напал на водителя автобуса

В Воронеже агрессивный пассажир напал на водителя из-за того, что тот попросил его надеть маску.

Как сообщает портал glas. ru, инцидент произошёл несколько дней назад. Мужчина без маски зашёл в переполненный автобус. Водитель маршрутки попросил его надеть маску. Однако пассажир наотрез отказался выполнить просьбу. Не меньшим упорством обладал и шофер: он поставил транспортное средство на ручник и заявил, что не поедет, пока у всех пассажиров не будут надеты маски.

В какой-то момент возмутитель спокойствия схватил водителя за футболку и порвал её. Через некоторое время приехала полиция. К тому времени на остановке уже образовался затор.

По некоторым данным, после инцидента водитель заявил, что хочет уволиться.