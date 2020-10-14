В Екатеринбурге минувшей ночью неизвестные подожгли вход в поликлинику центральной горбольницы №6.
Известно, что на месте происшествия были найдены бутылка и тряпка, а в помещении присутствует резкий запах ацетона.
Как сообщает znak.com, несмотря на происшествие, поликлиника продолжает работу в штатном режиме, обгоревшую входную дверь планируют заменить на новую.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Астролог планирует открыть своё шоу.