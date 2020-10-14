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Ночью в Екатеринбурге подожгли вход в поликлинику

В Екатеринбурге минувшей ночью неизвестные подожгли вход в поликлинику центральной горбольницы №6.

Известно, что на месте происшествия были найдены бутылка и тряпка, а в помещении присутствует резкий запах ацетона.

Как сообщает znak.com, несмотря на происшествие, поликлиника продолжает работу в штатном режиме, обгоревшую входную дверь планируют заменить на новую.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

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