Ночью в Екатеринбурге подожгли вход в поликлинику

В Екатеринбурге минувшей ночью неизвестные подожгли вход в поликлинику центральной горбольницы №6.

Известно, что на месте происшествия были найдены бутылка и тряпка, а в помещении присутствует резкий запах ацетона.

Как сообщает znak.com, несмотря на происшествие, поликлиника продолжает работу в штатном режиме, обгоревшую входную дверь планируют заменить на новую.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.