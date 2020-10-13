В Обнинске иностранная студентка выпала из окна общежития

Иностранная студентка Обнинского института атомной энергетики выпала из окна общежития.

Сообщение о трагедии поступило в службу спасения 13 октября около семи часов утра. Известно, что из окна общежития выпала 23-летняя студентка из Вьетнама, обучавшаяся на четвёртом курсе.

Как сообщает портал pressa40.ru, предварительной версией случившегося считают суицид. Отмечается, что в сентябре этого года девушка проходила лечение в психиатрическом отделении местной больницы.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.