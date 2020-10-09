В Дагестане 42 ребёнка попали в больницу с отравлением

В Дагестане 42 ребёнка госпитализированы с признаками отравления.

Большая часть пострадавших — воспитанники детских садов. Сообщается, что 36 из отравившихся — дети-дошкольники. Медики оценивают состояние малышей средней степени тяжести.

Как сообщает life. ru, в причинах массового отравления сейчас разбирается республиканское управление Роспотребнадзора. Отмечается, что юных пациентов навестил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Чиновник взял ситуацию под личный контроль.

В учреждения, где зафиксированы случаи отравления, направлены эпидемиологи и инфекционисты, которые обследуют детей и выяснят, что послужило причиной массового отравления.