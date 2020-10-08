Замминистра обороны облетел район пожара на складе снарядов под Рязанью

Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков с группой офицеров оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС на складе боеприпасов в Рязанской области совершил облёт района происшествия на вертолетах Ми-8.

Ранее Булгаков рассказал, что утренняя рекогносцировка проводится для того, чтобы уточнить порядок применения сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, а также принять необходимые решения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также, специалисты минобороны с использованием пожарных танков и другой бронированной техники планируют провести новую рекогносцировку эпицентра пожара, чтобы оценить ситуацию в эпицентре пожара, определить места оставшихся очагов возгорания и зон риска для применения средств пожаротушения и разминирования.

Силы Минобороны продолжают тушение пожара

Три вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5 выполнили 36 сбросов воды на очаги возгорания в районе чрезвычайной ситуации, сбросив на эпицентр возгорания 180 тонн воды. Работа вертолётных экипажей продолжается.

Кроме того, еще один самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС, оборудованный выливными авиационными приборами ВАП-2, совершил сброс 42 тонны воды на эпицентр пожара.

На данный момент на эпицентр возгорания суммарно сброшено 348 тонн воды.

Минобороны привлекает дополнительные силы и средства к ликвидации возгорания

Группировка Минобороны по ликвидации пожара на территории склада включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе 120 специалистов инженерных подразделений и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов "Уран-6" и "Уран-14", для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотников.