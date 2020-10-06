Шторм Алекс: разрушительное наводнение во Франции и Италии

Сильные дожди - за 12 часов выпала годовая норма осадков - вызвали внезапные наводнения на юго-востоке Франции и северо-западе Италии.
Шторм Алекс разрушил десятки домов и размыл дороги в горном пограничном районе близ Ниццы.
Сообщается, что из-за разгула стихии
Прибрежные районы Французской Ривьеры были опустошены, а длинные участки пляжей завалены выброшенными на берег тоннами мусора.
По информации синоптиков, шторм Алекс, который принес свирепые ветры и проливной дождь, затем переместился в Северную Италию, где также наблюдались рекордные осадки.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.