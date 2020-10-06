Шторм Алекс: разрушительное наводнение во Франции и Италии

Сильные дожди - за 12 часов выпала годовая норма осадков - вызвали внезапные наводнения на юго-востоке Франции и северо-западе Италии.

Шторм Алекс разрушил десятки домов и размыл дороги в горном пограничном районе близ Ниццы.

Сообщается, что из-за разгула стихии

погибли по меньшей мере семь человек по обе стороны границы;

20 числятся пропавшими без вести. Среди них два пожарных, чей автомобиль был смыт, когда рухнула дорога недалеко от деревни Сен-Мартен-Везуби, полностью отрезаной штормом.

Прибрежные районы Французской Ривьеры были опустошены, а длинные участки пляжей завалены выброшенными на берег тоннами мусора.

По информации синоптиков, шторм Алекс, который принес свирепые ветры и проливной дождь, затем переместился в Северную Италию, где также наблюдались рекордные осадки.