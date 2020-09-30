Москвич напал на 16-летнюю девушку и похитил её

Жителю столицы предъявлено обвинение в разбойном нападении и похищении несовершеннолетней девушки.

Как сообщает портал mskagency. ru, подозреваемый увидел девушку на остановке и спросил у неё, как проехать к одной из окрестных деревень. После мужчина предложил несовершеннолетней подвезти её. Однако в машине он набросился на неё и, угрожая ножом, отнял мобильный телефон, после чего увёз жертву в неизвестном направлении.

Через какое-то время девушке удалось вырваться и убежать, проезжающий мимо водитель отвёз её домой.

Вскоре подозреваемый был задержан, им оказался 40-летний москвич. В настоящее время проведено опознание и назначена экспертиза. Мужчине предъявлено обвинение.