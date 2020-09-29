В столичном кафе на посетителя напал мужчина с ножом

В центре столицы задержали подозреваемого в разбойном нападении в одном из московских кафе.

"Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении", — сообщила начальник пресс-службы УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

В полицию с заявлением обратился 44-летний приезжий. Он сообщил, что в кафе на Краснопрудной улице на него напал мужчина и, угрожая ножом, похитил его мобильный телефон, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали 30-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Похищенным имуществом он успел распорядиться.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемый задержан.