Лжеполицейский вымогал деньги у родителей похищенного подростка

В Калининградской области по подозрению в похищении подростка задержан мужчина, представлявшийся полицейским.

Как сообщает пресс-служба МВД, местный житель, представившись сотрудником полиции, "задержал" подростка и сообщил ему, что он подозревается в совершении преступления. Злоумышленник предъявил подростку фальшивое служебное удостоверения и составил протокол явки с повинной. Подозреваемый удерживал парня и потребовал у его родителей деньги за "прекращение уголовного дела".

Злоумышленник был задержан с поличным в момент передачи ему части денежных средств. Правоохранители изъяли у него поддельное удостоверение сотрудника полиции, наручники, а также фотоаппарат, использовавшийся им для съемки фиктивного задержания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.