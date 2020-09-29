На Камчатке мужчина хранил крупную партию контрафактного алкоголя

В Камчатском крае местный житель приобрёл контрафактного алкоголя на 720 тысяч рублей и продавал его жителям краевого центра.

Как сообщает пресс-служба МВД, 57-летний житель Петропавловска-Камчатского в августе этого года приобрёл у неизвестного лица немаркированный установленным образом алкоголь. Его мужчина продавал на территории столицы края.

Контрафактный алкоголь хранился в контейнере и гаражах подозреваемого. Сотрудники полиции изъяли 973 бутылки различного алкоголя: виски, коньяк, вино, водку, шампанское.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.