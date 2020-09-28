В Турции утонула российская пенсионерка

В Турции рядом с гостиницей утонула пенсионерка из России.

Как сообщает портал newinform. com, 68-летняя российская туристка отдыхала в одном из посёлков провинции Анталья. В один из дней пенсионерка направилась на пляж, который расположен неподалёку от отеля где она проживала. Женщина хотела искупаться в море.

Вскоре присутствующие на пляже люди заметили, что пенсионерка внезапно стала тонуть. Очевидцы вытащили пострадавшую на берег и вызвали бригаду скорой помощи. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти пенсионерку не удалось, она погибла.

Отмечается, что недавно в Анталье погибла российская туристка, которую сбил автобус.