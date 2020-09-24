Охотники за металлоломом пустили поезд под откос

Несколько вагонов железнодорожного состава сошли с рельсов из-за попытки злоумышленников похитить металлолом из вагонов.

Как сообщает пресс-служба МВД, около четырёх часов утра на одной из железнодорожных станций в открытые полувагоны забрались двое злоумышленников. Во время движения состава они выбросили на железнодорожную насыпь около 850 килограммов лома чёрных металлов. При этом между бетонной шпалой и боковой рамой вагона попала металлическая труба, из-за чего несколько вагонов сошли с рельсов.

Испугавшись последствий совершённого ими деяния, злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий вскоре они были задержаны.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Один из преступников заключён под стражу, другой находится под подпиской о невыезде. Установлено, что ущерб от из действий составил более 13 миллионов рублей. Расследование продолжается.