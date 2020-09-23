Воспитатель избила ребёнка проводом от зарядного устройства телефона

В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении воспитателя, избившего ребёнка шнуром от зарядного устройства телефона.

Как сообщает портал obozvrn. ru со ссылкой на прокуратуру региона, 9 сентября 2020 года воспитатель детского сада № 66 города Воронежа нанесла телесные повреждения дошкольнику проводом от зарядного устройства телефона.

Как отмечается, инцидент с избиением ребёнка получил широкий общественный резонанс.

В настоящее время в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Расследованием занимается региональное управление Следственного комитета.