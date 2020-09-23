В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении воспитателя, избившего ребёнка шнуром от зарядного устройства телефона.
Как сообщает портал obozvrn. ru со ссылкой на прокуратуру региона, 9 сентября 2020 года воспитатель детского сада № 66 города Воронежа нанесла телесные повреждения дошкольнику проводом от зарядного устройства телефона.
Как отмечается, инцидент с избиением ребёнка получил широкий общественный резонанс.
В настоящее время в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Расследованием занимается региональное управление Следственного комитета.
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