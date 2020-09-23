Мужчина хранил в лесном тайнике более центнера марихуаны

В Еврейской автономной области задержали подозреваемого в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленник обнаружил очаг дикорастущей конопли в окрестностях одного из сёл. Он собрал верхние части кустов наркосодержащего растения, оборудовал тайник в лесу и поместил траву туда для дальнейшей обработки.

В ходе оперативно-следственных мероприятий оперативники обнаружили указанный тайник, а также установили и задержали подозреваемого. Из тайника было изъято более 106 килограммов марихуаны. Задержанный пояснил, что заготавливал наркотики для личного потребления.

Отмечается, что ранее подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина помещён под стражу.