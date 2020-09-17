Мошенник взял деньги за постройку дома, но обязательств не выполнил

В Калининградской области женщина передала предпринимателю деньги для постройки дома, но он не выполнил своих обязательств.

Как сообщает пресс-служба МВД, женщина познакомилась с предпринимателем в МФЦ, когда оформляла право собственности на земельный участок. В ходе разговора выяснилось, что женщина планирует построить на участке дом и предприниматель предложил ей свои услуги.

Потерпевшая передала "застройщику" более миллиона рублей, ожидая постройки жилья. Через несколько дней на участке появился экскаватор, который выкопал яму, однако, на этом стройка остановилась.

Долгое время женщина пыталась заставить предпринимателя продолжить работу, однако последний лишь выдумывал оправдания своему бездействию. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, опросили свидетелей и собрали достаточные доказательства вины подозреваемого. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.