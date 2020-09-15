Двое жителей Пензы вымогали деньги у студента из Туниса

К пензенским правоохранителям с заявлением о вымогательстве обратился студент из Туниса.
Как сообщает пресс-служба МВД, двое местных жителей, мужчина и женщина, под надуманным предлогом причастности иностранного студента к пропаже денег у их знакомого, вымогали у него 450 тысяч рублей.
В качестве устрашения один из подозреваемых применил насилие, нанеся потерпевшему несколько ударов по телу руками и ногами. Испуганный молодой человек отдал вымогателям 180 тысяч рублей и свое имущество, стоимостью 50 тысяч рублей.
По данным фактам правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина заключён под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.