Двое жителей Пензы вымогали деньги у студента из Туниса

К пензенским правоохранителям с заявлением о вымогательстве обратился студент из Туниса.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое местных жителей, мужчина и женщина, под надуманным предлогом причастности иностранного студента к пропаже денег у их знакомого, вымогали у него 450 тысяч рублей.

В качестве устрашения один из подозреваемых применил насилие, нанеся потерпевшему несколько ударов по телу руками и ногами. Испуганный молодой человек отдал вымогателям 180 тысяч рублей и свое имущество, стоимостью 50 тысяч рублей.

По данным фактам правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина заключён под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.