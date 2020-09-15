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В Москве задержали мужчин, бросавших муляж гранаты в прохожих

Полицейские задержали мужчин, бросавших муляж гранаты в прохожих в центре Москвы.

Как сообщает "Москва 24" со ссылкой на Главное управление МВД по Москве, подозреваемых задержали на Новом Арбате, они бросали под ноги прохожим предмет, похожий на гранату. Злоумышленники были доставлены в отдел полиции для проведения разбирательства по существу.

В МВД отметили, что на правонарушителей составили протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), в настоящее время по имеющимся фактам следователи проводят проверку.

Задержанным мужчинам грозит штраф или 15 суток ареста.

"Москва 24" отмечает, что ранее в столице 41-летний местный житель на проспекте Мира попытался украсть денежные средства под видом размера.

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