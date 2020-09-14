В Краснодаре пресечён незаконный сбыт наркотиков

Следователи Управления МВД по Краснодарскому краю пресекли сбыт крупной партии наркотиков. Был задержан подозреваемый, им оказался 28-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина через Интернет приобрёл крупную партию наркотиков: мефедрон, МДМА, ЛСД, гашиш. Кроме того, им была куплена партия психотропного вещества — амфетамина.
Злоумышленник планировал распространять наркотические и психотропные вещества на территории Краснодара путём тайниковых закладок.
В ходе личного досмотра правоохранители изъяли у подозреваемого более пяти килограмм запрещённых веществ, позже полицейские нашли наркотики и психотропные вещества и по месту жительства обвиняемого.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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