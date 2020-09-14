Подмосковные полицейские задержали наркоторговца

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления МВД по Московской области, полицейские городского отдела МВД города Солнечногорск и бойцы отряда специального назначения "Гром" провели совместную операцию по задержанию наркоторговца.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, 35-летний житель Санкт-Петербурга был задержан в лесном массиве у Обуховского кладбища в момент изъятия из тайника свёртка с кристаллизованным веществом. По результатам экспертизы установлено, что в свертке находился наркотик — метилэфедрон, общей массой два килограмма.

Задержанный пояснил, что купил наркотик через Интернет и планировал продавать его на территории Петербурга.

Следственные органы возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.