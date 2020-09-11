В Воронеже задержали подозреваемого в краже 13 смартфонов Apple iPhone

В дежурную часть отдела полиции №1 по городу Воронежу обратился местный житель, который сообщил полицейским, что неизвестный похитил у него 13 дорогостоящих смартфонов марки iPhone.

Мужчина пояснил, что оставил смартфоны в багажнике своего авто, при этом, багажник он закрыть забыл и отлучился на некоторое время. Вернувшись к своему автомобилю, мужчина не обнаружил дорогостоящих телефонов, после чего отправился в отделение полиции, чтобы сообщить о случившемся.

На указанное потерпевшим место происшествия немедленно выдвинулась группа оперативных работников, им удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, спустя некоторое время он был задержан.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания, и пояснил, что всё украденное уже продал. В настоящее время полицейским удалось изъять часть смартфонов.

Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.