Происшествие в Тбилиси: в центре прогремел взрыв

В одном из клубов в Тбилиси произошла трагедия. По данным СМИ взорвался баллон с газом. Уже есть сведения о том, что есть пострадавшие и даже один погибший. Сейчас на месте произошедшего взрыва находятся полиция, медики и пожарные.