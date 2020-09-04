В одном из клубов в Тбилиси произошла трагедия. По данным СМИ взорвался баллон с газом. Уже есть сведения о том, что есть пострадавшие и даже один погибший. Сейчас на месте произошедшего взрыва находятся полиция, медики и пожарные.
"Мы услышали громкий взрыв, что именно произошло, пока не знаем. Сразу приехали полицейские, "скорая". Говорят, что трое пострадали и один погиб", — рассказал очевидец.
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