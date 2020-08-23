Смерть мужчины в минском лесу не связана с беспорядками в стране

Смерть 28-летнего мужчины в минском лесу не связана с беспорядками в Белоруссии. К такому выводу пришли белорусские следователи.

"Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности", — заявили в Следственном комитете, отметив, что мужчина пропал 12 августа.

Супруга скончавшегося рассказала, что незадолго до этого речь зашла о его желании подать на развод.