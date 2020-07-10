Ингушский депутат задержан по подозрению в убийстве

В Ингушетии задержан республиканский депутат Якуб Белхароев. Его подозревают в убийстве главы центра "Э" МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, сообщает "КП".

Убийство произошло осенью 2019 года. Мотивом для преступления называют "кровную месть".

Якуб является представителем известного в Ингушетии тейпа. В декабре 2018 года был расстрелян Ибрагим Белхароев, брат задержанного депутата.

По версии следствия, представители клана решили, что к убийству причастен глава Центра "Э". "Отомстили" Эльджаркиеву позже.

В убийстве Эльджаркиева несколько подозреваемых: