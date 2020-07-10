В Ингушетии задержан республиканский депутат Якуб Белхароев. Его подозревают в убийстве главы центра "Э" МВД республики Ибрагима Эльджаркиева, сообщает "КП".
Убийство произошло осенью 2019 года. Мотивом для преступления называют "кровную месть".
Якуб является представителем известного в Ингушетии тейпа. В декабре 2018 года был расстрелян Ибрагим Белхароев, брат задержанного депутата.
По версии следствия, представители клана решили, что к убийству причастен глава Центра "Э". "Отомстили" Эльджаркиеву позже.
В убийстве Эльджаркиева несколько подозреваемых:
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