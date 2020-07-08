Верзилова задержали в Москве и повезли на шестой обыск

Бывший участник арт-группы "Война" и Pussy Riot Пётр Верзилов в Twitter сообщил о своём задержании. 32-летнего мужчин "взяли" сразу после эфира на радио "Эхо Москвы".

"Меня задержали после выхода с эфира Эха Москвы и везут на ШЕСТОЙ обыск. Работает СК. Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд - каждый день, день за днём! - обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно!" - написал Верзилов.

Ранее активисту было предъявлено обвинение в неуведомлении о двойном гражданстве. Следствие подозревает у него наличие канадского паспорта.

Издатель "Медиазоны" не признаёт вины, у него в квартире проходят обыски. Верзилов находится под подпиской о невыезде.