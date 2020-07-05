Во время аварии в Кемерово погибли люди

На трассе в Кемерово во время автомобильной аварии скончались три человека.

По информации ГУ МВД по Кемеровской области, легковой автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

"Триста второй километр трассы Р-255, территория города Кемерово. Произошло ДТП около 17.50 (13.50 мск)", — рассказали в пресс-службе полицейского главка агентству РИА "Новости"

Пассажиры легковушки — женщина, мужчина и ребенок мгновенно скончались.