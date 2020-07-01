Московский таксист обманул немку на 25 тыс. рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против московского таксиста за мошенничество. Инцидент произошёл 24 июня, когда прилетевшая в Шереметьево гражданка Германии заплатила за поездку 25 тыс. рублей.

Водитель KIA Optima отвёз немку из Шереметьево до гостиницы "Националь". После окончания поездки таксист предъявил ей терминал для оплаты. Девушка лишилась 25 600 рублей.

Когда немка поняла, что была обманута, то обратилась в полицию вместе с подругой из России с заявлением о мошенничестве. Органы проводят проверку.