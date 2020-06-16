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Следователи вызвали Ефремова на очередной допрос

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова сообщил, что 17 июня следователи проведут очередной допрос актёра Михаила Ефремова. 8 июня он устроил смертельное ДТП в центре Москвы, находясь в нетрезвом состоянии.

"Ефремов вызван на допрос по данному делу, который назначен на 17 июня. Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему делу, соответствующие ордера", — приводит ТАСС слова Добровинского.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не стал комментировать эту информацию.

Ранее суд отправил Ефремова под домашний арест. На допрос он будет доставлен сотрудниками ФСИН.

Все новости о смертельном ДТП с участием Ефремова

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