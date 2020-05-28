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Источник Правда.Ру

Восьмерых человек в Самаре обвиняют в сбыте фальшивых денег

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В суд Самарской области направлено уголовное дело в отношении восьмерых местных жителей, которых обвиняют в хранении, перевозке и сбыте поддельных денежных купюр.

"По версии следователей, злоумышленники незаконно сбыли более 60 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей в магазинах и аптеках на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей и Республики Татарстан", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было возбуждено в общей сложности 16 уголовных дел, которые впоследствии соединены в одно производство.

"В ходе предварительного расследования проведено порядка 70 различных экспертиз. Установлено и допрошено более 160 свидетелей из пяти субъектов Российской Федерации. Материалы дела в отношении участников группы насчитывают 60 томов", — добавила представитель ведомства.

Судьбу обвиняемых будет решать Красноглинский районный суд города Самары. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали мужчину и женщину, которые расплачивались в магазинах поддельными деньгами.

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Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом

Наука

В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.

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В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедове. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

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Жителя Татарстана обвиняют в убийстве по ошибке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В качестве обвиняемого по делу проходит 48-летний Алексей Назаров, который являлся активным участником одной из казанских бандитских группировок.

По версии следствия, летом 2011 года между участниками казанских группировок — "седьмовскими" и "первомайскими" — произошел конфликт, в ходе которого был серьезно избит один из бойцов "первомайских".

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В Воронежской области раскрыто убийство девятилетней девочки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Как выяснило следствие, девятилетняя девочка ушла из дома в селе 2-м Никольском Бобровского района Воронежской области вечером 25 мая. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили лишь спустя двое суток.

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"Зенит" против проведения матчей со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.

Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.

"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.

"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.

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