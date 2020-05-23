В Москве движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто.
Об этом сообщили в Московском транспорте.
Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о захвате заложников в Москве.
Сотрудники полиции ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников.
Речь идёт о доме 41 по улице Земляной вал. По этому адресу находится отделение "Альфа-банка". В отделении удерживают шесть человек.
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