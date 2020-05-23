Московские стражи порядка начали вести переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в одном из столичных банков.
Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.
"Идут переговоры с предполагаемым захватчиком", — рассказал источник.
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