В центре Москвы в доме номер 41 по Земляному валу удерживают в заложниках шесть человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что полиция проверяла сообщение о захвате заложников в столичном отделении "Альфа-банка".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.