Шесть человек удерживают в отделении московского банка

В центре Москвы в доме номер 41 по Земляному валу удерживают в заложниках шесть человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что полиция проверяла сообщение о захвате заложников в столичном отделении "Альфа-банка".