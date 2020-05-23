Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке Москвы

Полицейским поступило сообщение о захвате заложников в одном из московских банков. Об этом источник в экстренных службах столицы рассказал РИА Новости.

По словам источника, речь идёт о доме 41 по Земляному валу. Там находится отделение "Альфа-банка".