За сгоревшие исторические здания в Новой Ладоге ответят главы

СК РФ предъявил обвинения по статье о халатности бывшей и действующему главе Новоладожского городского поселения.

Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту серии поджогов исторических зданий в Новой Ладоге.

По мнению следствия, чиновники не выполняли своих обязанностей по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Исторические здания не охранялись должным образом, содержались в плохом техническом и противопожарном состоянии.

В результате с января 2018 по май 2020 года в Новой Ладоге сгорели:

Жилой дом двухэтажный из комплекса жилых домов Мухиных.

Жилой дом одноэтажный из комплекса жилых домов Мухиных.

Жилой дом Ж. Ф. Протодьяконовой (дом Стариковых).

Дом, где в 1918 году проходила 1-я конференция РКП(б) Новоладожского района.

Жилой дом П. В. Шабанина XIX века.

Здания казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв.

Все дела по пожарам в исторических зданиях изъяты из других правоохранительных органов и приняты к производству СК РФ по Ленинградской области.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе при пожаре погибли четыре человека, двое из них дети.