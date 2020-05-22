СК РФ предъявил обвинения по статье о халатности бывшей и действующему главе Новоладожского городского поселения.
Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту серии поджогов исторических зданий в Новой Ладоге.
По мнению следствия, чиновники не выполняли своих обязанностей по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Исторические здания не охранялись должным образом, содержались в плохом техническом и противопожарном состоянии.
В результате с января 2018 по май 2020 года в Новой Ладоге сгорели:
Все дела по пожарам в исторических зданиях изъяты из других правоохранительных органов и приняты к производству СК РФ по Ленинградской области.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе при пожаре погибли четыре человека, двое из них дети.
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