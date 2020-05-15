Пожар случился в пятницу, 15 мая, около половины пятого утра по местному времени.
Во время тушения одного из частных домов в городе Осинники были обнаружены тела 38- и 35-летней женщин и двоих девочек 5 и 13 лет.
"Позже было установлено, что из этого же дома удалось спастись еще 31-летней женщине, 10-летнему мальчику и 4-летней девочке, они не пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", — сообщили в региональном СК РФ.
Установлено, что потерпевшие приходятся друг другу родственниками.
Очаг возгорания находился на веранде дома, причиной, по предварительной версии, могло стать неосторожное обращение с огнем либо короткое замыкание.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе мужчина из ревности поджег дом соседки, погибли двое.
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