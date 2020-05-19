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В Ленобласти сгорел еще один старинный особняк

Происшествия

Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили еще одно уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

По данным следствия, в ночь на 17 мая в городе Новой Ладоге был совершен поджог архитектурного памятника — "Здание казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв."

В результате пожара здание было фактически уничтожено.

"Следствием установлено, что ранее при аналогичных обстоятельствах в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия. Органами полиции были возбуждены уголовные дела. В настоящее время уголовные дела изъяты для дальнейшего расследования в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело по факту уничтожения "Жилого дома П. В. Шабанина XIX века" в той же Новой Ладоге.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении работников местной администрации, которые плохо выполняют обязанности по охране памятников культуры.

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