В Ленобласти сгорел еще один старинный особняк

Сотрудники Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили еще одно уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

По данным следствия, в ночь на 17 мая в городе Новой Ладоге был совершен поджог архитектурного памятника — "Здание казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв."

В результате пожара здание было фактически уничтожено.

"Следствием установлено, что ранее при аналогичных обстоятельствах в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия. Органами полиции были возбуждены уголовные дела. В настоящее время уголовные дела изъяты для дальнейшего расследования в следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело по факту уничтожения "Жилого дома П. В. Шабанина XIX века" в той же Новой Ладоге.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении работников местной администрации, которые плохо выполняют обязанности по охране памятников культуры.