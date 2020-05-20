На Кубани злоумышленники вырубили леса на 40 млн рублей

Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений было возбуждено в отношении тринадцати жителей Краснодарского края.

По данным следствия, обвиняемые развернули бурную деятельность с использованием специальной техники на территории особо охраняемых лесов Джубгского лесничества в Туапсинском районе.

Установлено, что злоумышленники вырубили более 240 дубов. Ущерб превысил 40 миллионов рублей.

"В целях обеспечения мер по возмещению ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 100 миллионов рублей. В результате расследования уголовного дела изъята древесина общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На период предварительного следствия двоим предполагаемым организаторам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить до семи лет лишения свободы.

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