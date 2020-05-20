На Кубани задержали депутата краевого Законодательного собрания. Его подозревают в крупном мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве многоквартирного дома.
В отношении действующего депутата Законодательного собрания Краснодарского края, который одновременно является руководителем строительной компании, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
"Прокуратура Краснодарского края совместно с УФСБ по Краснодарскому краю выявили факты хищения денежных средств участников долевого строительства, совершенные депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. В настоящее время подозреваемый задержан и направлен для содержания в ИВС УМВД по Краснодару", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что депутат возглавляет ООО "Краснодар сити", которое с августа 2015 года строило жилой комплекс на улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре.
К строительству были привлечены средства дольщиков в размере свыше 230 миллионов рублей, однако свои обязательства застройщик не выполнил.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Геленджике будут судить четверых местных жителей за аферу со строительством квартир на сумму около миллиарда рублей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.