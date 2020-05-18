Жители Кузбасса организовали в Подмосковье нарколаборатию

Сотрудники подмосковной полиции задержали в двоих жителей Кемеровской области по подозрению в незаконном производстве синтетических наркотиков.

"Установлено, что с целью осуществления противоправной деятельности злоумышленники арендовали дом в деревне Аббакумово Московской области. Они закупили специальное оборудование, химические реактивы и в помещении гаража оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков обнаружено 130 канистр с различными реактивами, которые предназначены для изготовления наркотиков.

Также оперативники изъяли 13 полимерных пакетов и восемь мешков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это — мефедрон общей массой более 13,7 килограмма.

Возбуждено уголовное дело, оба мужчины окончания расследования будут дожидаться в СИЗО.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Пензенской области задержали группу межрегиональных наркодилеров, которые организовали весь процесс от производства, до распространения оптовых партий наркотиков в нескольких областях России.