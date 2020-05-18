Сотрудники подмосковной полиции задержали в двоих жителей Кемеровской области по подозрению в незаконном производстве синтетических наркотиков.
"Установлено, что с целью осуществления противоправной деятельности злоумышленники арендовали дом в деревне Аббакумово Московской области. Они закупили специальное оборудование, химические реактивы и в помещении гаража оборудовали лабораторию по производству синтетических наркотиков", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков обнаружено 130 канистр с различными реактивами, которые предназначены для изготовления наркотиков.
Также оперативники изъяли 13 полимерных пакетов и восемь мешков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это — мефедрон общей массой более 13,7 килограмма.
Возбуждено уголовное дело, оба мужчины окончания расследования будут дожидаться в СИЗО.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Пензенской области задержали группу межрегиональных наркодилеров, которые организовали весь процесс от производства, до распространения оптовых партий наркотиков в нескольких областях России.
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