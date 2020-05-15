В Пензенской области задержали группу межрегиональных наркодилеров

Двое жителей Саратова были задержаны по пути на автомобиле из Москвы в Пензу с партией наркотических средств. По дороге они сделали пять тайников в разных городах России.

Машина была остановлена на трассе "Нижний Новгород — Саратов".

"В ходе осмотра транспортного средства на заднем сиденье обнаружена спортивная сумка с двумя килограммами синтетического вещества. При обысках по месту проживания задержанных изъято ещё 2,5 килограмма. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения — N-метилэфедроном", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дальнейшее расследование позволило выявить участников группы, которая действовала на территории более десяти регионов России.

Также оперативники обнаружили нарколабораторию, оборудованную в коттедже на территории Раменского района Московской области. Там при обыске изъяли более 10 килограммов наркотиков.

В общей сложности задержано 10 подозреваемых: предполагаемые организаторы лаборатории, закладчики, межрегиональные курьеры и администраторы интернет-магазинов, через которые сбывались наркотические средства, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмоскове задержали 18-летних наркокурьеров.