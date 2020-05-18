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В Израиле обнаружен мертвым посол Китая

Происшествия

 17 мая в доме на окраине Тель-Авива найден мертвым Ду Вэй, посол Китая в Израиле. 

Об этом сообщила полиция Тель-Авива. Официальная причина смерти дипломата не называется.

При этом ТК Channel 12 (Израиль) сообщил, что

"посол скончался во сне от естественных причин, следов насилия на теле не обнаружено".

Ду Вэй прибыл в Израиль на должность посла в феврале 2020 года. До этого представлял КНР на Украине. 

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израиль тель-авив посол китая
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