17 мая в доме на окраине Тель-Авива найден мертвым Ду Вэй, посол Китая в Израиле.
Об этом сообщила полиция Тель-Авива. Официальная причина смерти дипломата не называется.
При этом ТК Channel 12 (Израиль) сообщил, что
"посол скончался во сне от естественных причин, следов насилия на теле не обнаружено".
Ду Вэй прибыл в Израиль на должность посла в феврале 2020 года. До этого представлял КНР на Украине.
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