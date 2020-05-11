Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки на “майские”

Заместитель главы Новороссийска попала на видео с праздничным застольем на одной из местных турбаз. По утверждениям авторов видео запись была сделана 10 мая.

Уже сегодня в администрации Новороссийска отреагировали на появление подобных материалов.

В мэрии считают, что на записи все прекрасно видно и никаких особых комментариев не требуется. В тот момент, когда власти призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, такое поведение чиновника считают — неподобающим.

"По итогам служебного расследования в администрации муниципального образования город Новороссийск принято принципиальное решение — свой пост покидает заместитель главы Екатерина Демченко, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля", — сообщила в понедельник пресс-служба администрации Новороссийска.

Также пресс-служба мэрии цитирует главу города Игоря Дяченко, который сообщил буквально следующее:

"Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска за многочисленные злоупотребления.