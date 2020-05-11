Заместитель главы Новороссийска попала на видео с праздничным застольем на одной из местных турбаз. По утверждениям авторов видео запись была сделана 10 мая.
Уже сегодня в администрации Новороссийска отреагировали на появление подобных материалов.
В мэрии считают, что на записи все прекрасно видно и никаких особых комментариев не требуется. В тот момент, когда власти призывают граждан соблюдать режим самоизоляции, такое поведение чиновника считают — неподобающим.
"По итогам служебного расследования в администрации муниципального образования город Новороссийск принято принципиальное решение — свой пост покидает заместитель главы Екатерина Демченко, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля", — сообщила в понедельник пресс-служба администрации Новороссийска.
Также пресс-служба мэрии цитирует главу города Игоря Дяченко, который сообщил буквально следующее:
"Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска за многочисленные злоупотребления.
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