В Кузбассе будут судить бывшего главу города Мариинска

Бывшего мэра города Мариинска в Кемеровской области будут судить за превышение должностных полномочий и мелкое взяточничество.

По версии следствия, в 2016 году глава городского поселения своим решением безвозмездно передал участок, на котором должны были построить гостиницу, местному жителю под строительство частного дома.

Вместо дома на участке был построен торговый центр площадью 1400 м2, который по документам числился именно как частное домостроение.

"Строительство комплекса осуществлялось без контроля соответствующих надзирающих органов. В результате неправомерных действий главы участок стоимостью порядка 3 млн рублей незаконно выбыл из собственности муниципалитета", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

А в феврале 2019 года бывший мэр получил взятку в 10 тысяч рублей от местного предпринимателя за то, что перечислил на счет его фирмы деньги за выполнение муниципального контракта, которые администрация и так должна была выплатить бизнесмену.

Данные нарушения были выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. В настоящий момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что за взятку был задержан глава крымского отделения Росимущества и его заместитель.