На жителя Вологодской области завели дело из-за фейков про коронавирус

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Вологодской области по статье о публичном распространении заведомо ложной информации.

По версии следствия, подозреваемый не позднее 19 апреля под видом правдивой информации активно распространял в соцсетях историю о том, что сотрудники УФСИН по Вологодской области этапируют осужденных больных коронавирусной инфекцией совместно со всеми остальными и, таким образом, способствуют распространению болезни.

"Вместе с тем по состоянию на 23 апреля 2020 года случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников УФСИН России по Вологодской области, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, не зарегистрировано", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

У подозреваемого уже проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве двоих человек.