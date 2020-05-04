По версии следствия, одного мужчину убили в драке, а второго, чтобы не оставлять свидетеля.
Тело мужчины 1955 года рождения с травмами головы было обнаружено 27 апреля возле одной из автодорог на территории Тотемского района Вологодской области.
Спустя сутки, неподалеку в реке было обнаружено тело другого мужчины с колото-резаной раной, как оказалось, оба они жили в одном селе.
В ходе расследования уголовного дела удалось задержать подозреваемых в двойном убийстве. Ими оказались соседи погибших по деревне — мужчина 1974 года рождения и молодой человек 2000 года рождения.
"По данным следствия, смертельные телесные повреждения одному из мужчин причинил один из подозреваемых в драке, а их односельчанин стал свидетелем произошедшего, в связи с чем злоумышленники решили не оставлять его в живых", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По ходатайству следствия суд постановил взять под стражу обоих задержанных.
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